Трамп заявил о своей победе на выборах с «большим перевесом»
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Я выиграл выборы с большим перевесом!» — написал Трамп.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
Вместе с тем в настоящий момент всё ещё нет официальных и окончательных данных о результатах прошедших выборов в США.
Ранее Трамп заявил, что при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов были «незаконно получены десятки тысяч голосов», повлиявших на итоги голосования.