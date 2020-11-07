Трамп заявил о своей победе на выборах с «большим перевесом»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США с «большим перевесом».
Трамп заявил о своей победе на выборах с «большим перевесом»
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я выиграл выборы с большим перевесом!» — написал Трамп.

Вместе с тем в настоящий момент всё ещё нет официальных и окончательных данных о результатах прошедших выборов в США.

Ранее Трамп заявил, что при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов были «незаконно получены десятки тысяч голосов», повлиявших на итоги голосования.

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