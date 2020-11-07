Трамп заявил о своей победе на выборах с «большим перевесом»

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США с «большим перевесом».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я выиграл выборы с большим перевесом!» — написал Трамп.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Вместе с тем в настоящий момент всё ещё нет официальных и окончательных данных о результатах прошедших выборов в США.

Ранее Трамп заявил, что при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов были «незаконно получены десятки тысяч голосов», повлиявших на итоги голосования.