Трамп заявил о нарушениях на выборах в Пенсильвании и других штатах
- Reuters
«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — заявил Трамп.
По его мнению, из-за недопуска наблюдателей на участки в Пенсильвании и многих других штатах он потерял лидерство по голосам.
Трамп добавил, что на участках происходили «плохие вещи».
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.