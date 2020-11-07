Трамп заявил о нарушениях на выборах в Пенсильвании и других штатах

Действующий американский президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов были «незаконно получены десятки тысяч голосов», повлиявшие на итоги голосования.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — заявил Трамп.

По его мнению, из-за недопуска наблюдателей на участки в Пенсильвании и многих других штатах он потерял лидерство по голосам.

Трамп добавил, что на участках происходили «плохие вещи».

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.