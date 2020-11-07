За сутки в Палестине выявили более 430 случаев коронавируса

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Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что за сутки в стране был зафиксирован 431 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Палестине выявили более 430 случаев коронавируса
  • Reuters

«Один человек скончался, выявлен 431 новый случай заражения коронавирусом на палестинских территориях, в том числе 203 случая были выявлены в секторе Газа. При этом 438 пациентов полностью выздоровели за последние сутки», — цитирует её РИА Новости.

Также она уточнила, что в настоящий момент 34 пациента с COVID-19 находятся в реанимации, в том числе семь пациентов на искусственной вентиляции лёгких.

Всего в Палестине было зафиксировано 69 612 случаев коронавируса и 584 жертвы COVID-19.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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