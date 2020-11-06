Во Франции за сутки выявлено более 60 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 60 486 — до 1 661 853.
- © REUTERS/Pascal Rossignol
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Отмечается, что за всё время скончались 39 865 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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