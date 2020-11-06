Во Франции за сутки выявлено более 60 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 60 486 — до 1 661 853.

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Отмечается, что за всё время скончались 39 865 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.