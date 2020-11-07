Le Parisien: задержан подозреваемый в нападении на священника в Лионе
- Reuters
По её данным, задержанный 40-летний гражданин Грузии признался в том, что стрелял в священника.
Также задержана его супруга, 35-летняя уроженка России.
Как пишет издание, нападение произошло на фоне личного конфликта.
31 октября в седьмом округе Лиона около греческой церкви произошла стрельба, в результате которой был ранен православный священник.
В рамках расследования дела был задержан мужчина. 1 ноября задержанного отпустили.