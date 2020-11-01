В Лионе отпустили задержанного по делу о нападении на священника
- Reuters
«В ходе расследования, которое проводят следователи, установлено, что ничто не позволяет привлечь его к ответственности за совершение нападения», — говорится в заявлении.
Кроме того, состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.
31 октября в седьмом округе Лиона около греческой церкви произошла стрельба, в результате которой был ранен православный священник.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о создании кризисного штаба после стрельбы в Лионе.