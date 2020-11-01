В Лионе отпустили задержанного по делу о нападении на священника

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В Лионе отпустили из-под стражи мужчину, задержанного накануне в рамках расследования дела о нападении на священника возле греческой церкви. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
В Лионе отпустили задержанного по делу о нападении на священника
  • Reuters

«В ходе расследования, которое проводят следователи, установлено, что ничто не позволяет привлечь его к ответственности за совершение нападения», — говорится в заявлении.

Кроме того, состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.

31 октября в седьмом округе Лиона около греческой церкви произошла стрельба, в результате которой был ранен православный священник.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о создании кризисного штаба после стрельбы в Лионе.

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