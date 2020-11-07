Мадуро призвал КНР помочь оживить экономику Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к властям Китая с просьбой помочь оживить экономику страны.

Как отмечает ТАСС, Мадуро отметил в своём выступлении по государственному телевидению, что подобному партнёрству может способствовать венесуэльский закон, целью которого является борьба с последствиями санкций США.

«Я прошу помощи у Китая, прошу помощи Си Цзиньпина. С вашим научным, технологическим и экономическим опытом Антиблокадный закон станет выражением новых партнёрских отношений и приведёт к росту реальной экономики», — заявил президент Венесуэлы.

Глава латиноамериканского государства добавил, что направит китайским властям письмо, поясняющее его предложение.

Ранее Мадуро заявил о готовности Венесуэлы противостоять США.