Мадуро призвал КНР помочь оживить экономику Венесуэлы
- © REUTERS/Eduardo Munoz
Как отмечает ТАСС, Мадуро отметил в своём выступлении по государственному телевидению, что подобному партнёрству может способствовать венесуэльский закон, целью которого является борьба с последствиями санкций США.
«Я прошу помощи у Китая, прошу помощи Си Цзиньпина. С вашим научным, технологическим и экономическим опытом Антиблокадный закон станет выражением новых партнёрских отношений и приведёт к росту реальной экономики», — заявил президент Венесуэлы.
Глава латиноамериканского государства добавил, что направит китайским властям письмо, поясняющее его предложение.
Ранее Мадуро заявил о готовности Венесуэлы противостоять США.