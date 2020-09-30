Мадуро заявил о готовности Венесуэлы противостоять США

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Каракас сможет противостоять любому победителю предстоящих президентских выборов в США.

Об этом он сказал в ходе презентации закона по борьбе с последствиями санкций США.

«Если на выборах победит Дональд Трамп, мы будем ему противостоять и победим, если победит Джозеф Байден, мы тоже сможем ему противостоять и победить», — цитирует ТАСС Мадуро.

При этом он отметил, что всегда открыт к диалогу, но лишь на принципах взаимоуважения.

Ранее Мадуро заявил о намерении создать свою систему вооружений в Венесуэле.