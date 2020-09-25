Мадуро заявил о намерении создать свою систему вооружений в Венесуэле

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Власти Венесуэлы намерены создать собственную систему вооружений, продолжая сотрудничество с Россией, Китаем, Кубой и Ираном, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
Мадуро заявил о намерении создать свою систему вооружений в Венесуэле
  • © Miraflores Palace
  • Reuters

По его словам, для этого в стране создаётся специальный научно-военный совет.

«У нас есть всё, чтобы создать свою собственную систему вооружений, продолжая кооперацию с Россией, Китаем, Кубой, Ираном, со всем миром, будем продолжать получать от них научную и технологическую поддержку, а также в части вооружений, но мы должны идти к независимости», — сказал Мадуро на торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования ВС Венесуэлы. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно о введении санкций против Николаса Мадуро за его сотрудничество с Ираном.

По словам госсекретаря Майка Помпео, власти Ирана сотрудничали с Венесуэлой, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.

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