Мадуро заявил о намерении создать свою систему вооружений в Венесуэле

Власти Венесуэлы намерены создать собственную систему вооружений, продолжая сотрудничество с Россией, Китаем, Кубой и Ираном, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

По его словам, для этого в стране создаётся специальный научно-военный совет.

«У нас есть всё, чтобы создать свою собственную систему вооружений, продолжая кооперацию с Россией, Китаем, Кубой, Ираном, со всем миром, будем продолжать получать от них научную и технологическую поддержку, а также в части вооружений, но мы должны идти к независимости», — сказал Мадуро на торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования ВС Венесуэлы. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно о введении санкций против Николаса Мадуро за его сотрудничество с Ираном.

По словам госсекретаря Майка Помпео, власти Ирана сотрудничали с Венесуэлой, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.