Консульство России в Черногории приостанавливает оказание услуг

Короткая ссылка
Консульство России в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этой стране, передаёт РИА Новости, ссылаясь на посольство России.
Консульство России в Черногории приостанавливает оказание услуг
  • © РИА Новости / Даниил Африн

«В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с её распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан России посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий)», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что «в связи с этим их предоставление услуг гражданам, записанным на приём по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (приблизительно до 22 ноября 2020 года)».

Ранее сообщалось, что правительство Черногории объявило, что разрешает въезд российским туристам в страну с 7 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить