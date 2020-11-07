Консульство России в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этой стране, передаёт РИА Новости, ссылаясь на посольство России.

«В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с её распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан России посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий)», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что «в связи с этим их предоставление услуг гражданам, записанным на приём по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (приблизительно до 22 ноября 2020 года)».

Ранее сообщалось, что правительство Черногории объявило, что разрешает въезд российским туристам в страну с 7 августа.