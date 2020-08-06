Власти Черногории разрешили въезд россиянам с 7 августа

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Правительство Черногории объявило, что разрешает въезд российским туристам в страну с 7 августа. Об этом информирует пресс-служба кабмина страны.
Власти Черногории разрешили въезд россиянам с 7 августа
  • Reuters

В сообщении говорится, что опубликован список стран, граждане которых могут с 7 августа въезжать на территорию Черногории «без дополнительных условий».

«В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории решил включить Россию в зелёный список, предполагающий возможность въезжать в страну без дополнительных условий.

В июне в Черногории объявили об окончании эпидемии коронавирусной инфекции.

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