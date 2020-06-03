В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса

В Черногории окончилась эпидемия коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны.

«В Черногории объявлено об окончании эпидемии COVID-19. Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан», — говорится в сообщении в Twitter кабмина.

В стране будут отменены некоторые ограничительные меры, однако из-за продолжающейся пандемии сохранится часть ограничений по предотвращению завоза инфекции из-за границы.

В Черногории выявили 324 случая коронавирусной инфекции, девять заболевших скончались.

В конце марта власти Черногории ввели запрет на международное и внутреннее пассажирское сообщение в связи с распространением COVID-19.