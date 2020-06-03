В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса

Короткая ссылка
В Черногории окончилась эпидемия коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны.
В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса
  • Reuters

«В Черногории объявлено об окончании эпидемии COVID-19. Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан», — говорится в сообщении в Twitter кабмина.

В стране будут отменены некоторые ограничительные меры, однако из-за продолжающейся пандемии сохранится часть ограничений по предотвращению завоза инфекции из-за границы.

В Черногории выявили 324 случая коронавирусной инфекции, девять заболевших скончались.

В конце марта власти Черногории ввели запрет на международное и внутреннее пассажирское сообщение в связи с распространением COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить