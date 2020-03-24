Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение

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Власти Черногории ввели запрет на международное и внутреннее пассажирское сообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный совет.

За сутки в стране выявлено 18 новых случаев заражения.

Общее число больных достигло 47, зафиксирован один летальный исход.

Почти 6 тыс. человек находятся на санитарном контроле.

Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек.

Долгое время Черногория оставалась последней страной Европы, в которой не были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

17 марта стало известно о появлении в стране первых случаев.

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