Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение
За сутки в стране выявлено 18 новых случаев заражения.
Общее число больных достигло 47, зафиксирован один летальный исход.
Почти 6 тыс. человек находятся на санитарном контроле.
Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек.
Долгое время Черногория оставалась последней страной Европы, в которой не были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
17 марта стало известно о появлении в стране первых случаев.