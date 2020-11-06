В Госдепе приветствуют санкции ЕС против Белоруссии

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В американском Госдепартаменте поприветствовали санкции ЕС против Белоруссии, под которые также подпал президент республики Александр Лукашенко.
В Госдепе приветствуют санкции ЕС против Белоруссии
  • © Joshua Roberts
  • Reuters

С таким заявлением выступил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы Джордж Кент.

«США ввели санкции против Александра Лукашенко в 2006 году после предыдущего раунда выборов, где присутствовали фальсификации и насилие. Так что мы приветствуем объявление ЕС, которое было сделано сегодня», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат напомнил, что введённые США меры против Лукашенко действуют на протяжении последних 14 лет.

Ранее Европейский союз ввёл санкции против Александра Лукашенко. Вместе с этим ЕС внёс в санкционный список 14 чиновников.

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