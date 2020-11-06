Путин обсудил с президентом Аргентины вакцину «Спутник V»
- АГН «Москва»
Отмечается, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Аргентиной по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу.
В Кремле сообщили, что в ходе разговора «особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции».
Президенты обсудили перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.
Ранее Фернандес заявил, что в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.
Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».