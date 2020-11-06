Путин обсудил с президентом Аргентины вакцину «Спутник V»

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин обсудил с президентом Аргентины вакцину «Спутник V»
  • АГН «Москва»

Отмечается, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Аргентиной по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу.

В Кремле сообщили, что в ходе разговора «особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции».

Президенты обсудили перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

Ранее Фернандес заявил, что в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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