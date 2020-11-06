Пелоси заявила о скором президентстве Байдена

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что кандидат в президенты Джо Байден «получил мандат» избирателей и скоро станет главой государства.
Пелоси заявила о скором президентстве Байдена
  • Reuters

«Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны», — сказала она журналистам. Слова Пелоси приводит РИА Новости.

Ранее Байден выразил уверенность в том, что одержит победу на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.

В частности, предвыборный штаб Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в штате Пенсильвания, где, по последним сообщениям, вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден.

Кроме того, в штабе настаивают на том, что в Неваде «есть тысячи человек, которые некорректно подали бюллетени по почте».

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