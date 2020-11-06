Канада вводит санкции против 13 белорусских чиновников

Канада согласовала свою позицию с ЕС и ввела дополнительные санкции против 13 белорусских чиновников.

Об этом говорится на сайте МИД Канады.

«В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции ещё в отношении 13 правительственных чиновников Белоруссии. Канада и ЕС продолжают разделять серьёзные опасения по поводу текущей ситуации в Белоруссии», — указывается в заявлении.

Ранее Европейский союз ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вместе с этим ЕС внёс в санкционный список 14 чиновников.