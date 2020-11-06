Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «2 + 2»
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Министр рассказал, что такой формат существует, в частности, с Японией, Италией, Францией.
«В своё время был формат «2 + 2» между нами и американцами, но он давно уже ушёл в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», — цитирует ТАСС Лаврова.
Отмечается, что механизм консультаций с США в формате «2 + 2» создали в 2002 году согласно совместной декларации о новых стратегических отношениях. Последняя встреча состоялась в августе 2013 года в Вашингтоне.
Ранее Лавров сообщил, что Россия с уважением воспримет результаты выборов президента США, готова к сотрудничеству с любым будущим лидером, но планку ожиданий не завышает.