Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «2 + 2»

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью для документального фильма телеканала «Звезда» «Сергей Шойгу: спешу жить», что Россия была бы готова возобновить с США диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2 + 2».

Министр рассказал, что такой формат существует, в частности, с Японией, Италией, Францией.

«В своё время был формат «2 + 2» между нами и американцами, но он давно уже ушёл в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», — цитирует ТАСС Лаврова.

Отмечается, что механизм консультаций с США в формате «2 + 2» создали в 2002 году согласно совместной декларации о новых стратегических отношениях. Последняя встреча состоялась в августе 2013 года в Вашингтоне.

Ранее Лавров сообщил, что Россия с уважением воспримет результаты выборов президента США, готова к сотрудничеству с любым будущим лидером, но планку ожиданий не завышает.