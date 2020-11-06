Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «2 + 2»

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью для документального фильма телеканала «Звезда» «Сергей Шойгу: спешу жить», что Россия была бы готова возобновить с США диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2 + 2». 
Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «2 + 2»
  • © Пресс-служба МИД РФ

Министр рассказал, что такой формат существует, в частности, с Японией, Италией, Францией.

«В своё время был формат «2 + 2» между нами и американцами, но он давно уже ушёл в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», — цитирует ТАСС Лаврова.

Отмечается, что механизм консультаций с США в формате «2 + 2» создали в 2002 году согласно совместной декларации о новых стратегических отношениях. Последняя встреча состоялась в августе 2013 года в Вашингтоне.

Ранее Лавров сообщил, что Россия с уважением воспримет результаты выборов президента США, готова к сотрудничеству с любым будущим лидером, но планку ожиданий не завышает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить