ЦПВС: боевики увеличили число обстрелов из идлибской зоны деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики, связанные с террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра»*, увеличили число обстрелов с территории идлибской зоны деэскалации.

«ВКС России и ВС САР не наносят ударов по гражданским объектам. В то же время отмечается значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований, связанных с террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Гринкевич, с 1 октября в результате артиллерийских и миномётных обстрелов, а также диверсионных вылазок с территории идлибской зоны деэскалации погибли 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.