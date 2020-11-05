В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
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- globallookpress.com
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 47,930 млн случаев коронавирусной инфекции.
За сутки в мире выявили более 529 тыс. случаев коронавируса.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,221 млн.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 21,001 млн человек.
Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.