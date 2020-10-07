ВОЗ: мир должен научиться сосуществовать с коронавирусом

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.
ВОЗ: мир должен научиться сосуществовать с коронавирусом
  • Reuters

«В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но и в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счёт ограничительных мер, но не был побеждён. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми, как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что когда число случаев заболевания стремительно растёт и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться «выравнивания» числа случаев — это введение различных уровней ограничений.

Ранее глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе растёт усталость от коронавирусной инфекции COVID-19.

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