В ВОЗ заявили об усталости Европы от коронавируса

Короткая ссылка
Глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе растёт усталость от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ заявили об усталости Европы от коронавируса
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-центр организации.

Представитель ВОЗ указал, что граждане пошли на огромные жертвы, чтобы справиться с вирусом и за это пришлось заплатить огромную цену.

Клюге отмечает, что в нынешних обстоятельствах легко чувствовать себя апатичным, демотивированным и испытывать усталость.

Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, он заявил о росте утомляемости у опрошенных.

«Хотя утомляемость измеряется по-разному, и уровни утомляемости различаются в зависимости от страны, сейчас, по оценкам, в некоторых случаях она достигает более 60%», — отмечает Клюге.

Ранее в ВОЗ призвали избегать «полных локдаунов» из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить