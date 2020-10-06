В ВОЗ заявили об усталости Европы от коронавируса
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Об этом сообщает пресс-центр организации.
Представитель ВОЗ указал, что граждане пошли на огромные жертвы, чтобы справиться с вирусом и за это пришлось заплатить огромную цену.
Клюге отмечает, что в нынешних обстоятельствах легко чувствовать себя апатичным, демотивированным и испытывать усталость.
Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, он заявил о росте утомляемости у опрошенных.
«Хотя утомляемость измеряется по-разному, и уровни утомляемости различаются в зависимости от страны, сейчас, по оценкам, в некоторых случаях она достигает более 60%», — отмечает Клюге.
Ранее в ВОЗ призвали избегать «полных локдаунов» из-за коронавируса.