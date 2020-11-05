Лавров обсудил с главой МИД Германии Донбасс, Карабах и Навального
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«В фокусе внимания находилась проблематика внутриукраинского конфликта в Донбассе. Обсуждён ход переговоров в контактной группе и нормандском формате по мирному урегулированию», — говорится в сообщении МИД России.
Также состоялся обмен мнениями по нагорнокарабахскому конфликту.
«Была затронута ситуация с проживающим в Германии блогером А. Навальным. Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и по Конвенции о запрещении химического оружия», — отметили в МИД.
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