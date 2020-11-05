В ОБСЕ призвали не признавать итоги выборов в Белоруссии

Докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек рекомендовал странам — членам организации не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад.

По его мнению, необходимо провести новый электоральный процесс под наблюдением международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

«Рекомендации государствам — участникам ОБСЕ: не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года; запросить новые выборы под наблюдением БДИПЧ и других международных наблюдателей на основе стандартов ОБСЕ», — говорится в документе.

В сентябре в Минске состоялась инаугурация президент Белоруссии Александра Лукашенко. Представители властей США, Великобритании, ФРГ, Дании, Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии заявили, что не признают Лукашенко в качестве легитимного президента республики.