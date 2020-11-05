Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 1,1 млн

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8692 и достигло 1 108 084.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

Общее число летальных исходов в стране увеличилось за сутки на 166 и превысило 32 тыс.

С момента начала пандемии в Колумбии выздоровели более 1 млн пациентов с коронавирусом.

Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».