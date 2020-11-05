WP: В США за сутки выявили более 100 тысяч случаев коронавируса
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Согласно данным издания, в 17 штатах, включая Канзас, Теннесси, Вирджинию, был выявлен наибольший прирост случаев инфицирования COVID-19.
Уточняется, что в США выявлено более 9 млн 445 тыс. случаев коронавируса, в то время как 232,5 тыс. заболевших скончались.
Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах введёт общенациональное требование о ношении защитных масок в связи с распространением коронавируса.