WP: В США за сутки выявили более 100 тысяч случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки более чем на 100 тыс. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Согласно данным издания, в 17 штатах, включая Канзас, Теннесси, Вирджинию, был выявлен наибольший прирост случаев инфицирования COVID-19.

Уточняется, что в США выявлено более 9 млн 445 тыс. случаев коронавируса, в то время как 232,5 тыс. заболевших скончались.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах введёт общенациональное требование о ношении защитных масок в связи с распространением коронавируса.