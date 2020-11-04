Профессор Рэдфордского университета прокомментировал давление СМИ на Трампа

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Профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал давление американских СМИ на президента США Дональда Трампа.
Профессор Рэдфордского университета прокомментировал давление СМИ на Трампа
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Против Трампа сражаются невероятно большие силы, большие силы противостоят ему. Какие силы? Во-первых, почти все СМИ. Журналисты этих СМИ давно уже перестали быть журналистами и являются оперуполномоченными Демократической партии», — сказал он.

Иоффе обратил внимание на политику соцсетей, в особенности Twitter, который «осуществляет цензуру неугодной для демократической стороны информации и действует гораздо более эффективно, чем в своё время действовал Главлит под руководством ЦК КПСС».

По словам профессора, против Трампа также настроена значительная часть политического истеблишмента.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы.

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