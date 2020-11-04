В МИД Италии прокомментировали выборы президента США

Кто бы ни стал президентом США в ходе выборов 3 ноября, он должен вести диалог по ключевым вопросам с Европой. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано.

По его словам, и США, и Европа переживают «поворотный момент истории», отмеченный изменениями глобальных сценариев, когда на первый план выходит «необходимость противостоять пандемии».

«Страны — члены ЕС сейчас тоже стоят перед выбором: объединиться в осуществлении общих инновационных проектов в стратегических индустриальных сферах, чтобы быть конкурентоспособными, или примириться с незначительностью в мировом индустриальном пространстве. Будущий победитель на выборах в США должен вести диалог с Европой, которая стремится играть всё более значимую роль в современном мире. И кто бы ни победил, надеюсь, что он сможет наилучшим образом справляться с этой ролью», — сказал он.

Как отметил дипломат, у США и Европы, несмотря на создавшиеся в последние годы разногласия, главным образом в торговых вопросах, есть много взаимных интересов.

«Продолжение диалога с исламским миром и необходимость пресекать терроризм — это также общие вопросы в повестке дня будущего американского лидера и глав европейских государств. Не стоит забывать и о кризисе многополярного мира, который выразился в том числе в появлении разногласий между США и Европой в торговых вопросах», — добавил замминистра.

Он отметил, что Италия будет продолжать свои традиционно привилегированные отношения с США при любом руководстве в этой стране.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал американских политиков обеспечить доверие к избирательному процессу и итогам президентских выборов в США.