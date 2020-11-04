Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114

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Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 114. Об этом информирует Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114
  • Reuters

Агентство уточнило, что пострадали 1035 человек, из которых 137 продолжают находиться на лечении в больницах. 

30 октября в Турции у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к обрушению зданий.

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