Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 114. Об этом информирует Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Агентство уточнило, что пострадали 1035 человек, из которых 137 продолжают находиться на лечении в больницах.

30 октября в Турции у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к обрушению зданий.