Байден лидирует в Нью-Джерси после обработки 59% бюллетеней

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден лидирует на президентских выборах в штате Нью-Джерси по итогам обработки 59% бюллетеней.

Reuters

Как сообщил Fox News, Байден набирает 61,1%, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — 37,4%. Ранее сообщалось, что Трамп сравнялся с Байденом в Техасе после подсчёта 66% голосов.