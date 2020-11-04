Байден лидирует в Нью-Джерси после обработки 59% бюллетеней
Кандидат от Демократической партии США Джо Байден лидирует на президентских выборах в штате Нью-Джерси по итогам обработки 59% бюллетеней.
- Reuters
Как сообщил Fox News, Байден набирает 61,1%, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — 37,4%.
Ранее сообщалось, что Трамп сравнялся с Байденом в Техасе после подсчёта 66% голосов.
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