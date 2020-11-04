Трамп сравнялся с Байденом в Техасе после подсчёта 66% голосов
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сравнялся с представителем Демократической партии Джо Байденом на президентских выборах в штате Техас.
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте CNN.
Отмечается, что оба кандидата набирают по 49,3% голосов.
Ранее сообщалось, что Байден по итогам подсчёта 16% голосов в Техасе набирал 53,5%.
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