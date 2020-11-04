Байден предварительно лидирует на выборах в Техасе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден по итогам подсчёта 16% голосов лидирует на выборах в традиционно республиканском штате Техас, набирая предварительно 53,5% голосов.

Reuters

Как сообщил Fox News, его оппонент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набирает в Техасе 45,2%. Также сообщалось, что Байден лидирует по итогам подсчёта 21% в штате Огайо. Трамп положительно оценил первые результаты выборов в США.