Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы государства.

«Мы действительно хорошо смотримся по всей стране! Спасибо!» — написал Трамп в Twitter.

Согласно первым подсчётам, Трамп лидирует в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гемпшир на выборах президента США.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.