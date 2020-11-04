СМИ: Байден лидирует в ключевом штате Флорида по итогам подсчёта 52% голосов

Трамп прокомментировал первые результаты выборов

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы государства.
Трамп прокомментировал первые результаты выборов
  • Reuters

«Мы действительно хорошо смотримся по всей стране! Спасибо!» — написал Трамп в Twitter.

Согласно первым подсчётам, Трамп лидирует в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гемпшир на выборах президента США.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.

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