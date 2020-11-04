Экипаж подлодки «Новороссийск» провёл учения в сирийском Тартусе

Экипаж подводной лодки «Новороссийск» провёл учения возле пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на командира подлодки Сергея Михайлова.

По сценарию учений в отсеке подлодки произошёл пожар. Отсек был загерметизирован, после чего экипаж приступил к тушению огня азотом.

Также по легенде учений один из членов экипажа надышался угарным газом. Отмечается, что в порту военным необходимо дождаться автомобиля скорой помощи и передать «пострадавшего» медикам.

«В море намного труднее, приходится вызывать на себя воздушные силы для эвакуации пострадавших вертолётами или надводными кораблями», — заявил начальник медицинской службы подлодки «Новороссийск» Евгений Опарин.

Ранее экипажи Балтийского флота в Калининграде отработали навыки борьбе за живучесть корабля в экстремальных условиях.