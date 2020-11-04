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Адвокат Трампа объяснил важность президентских выборов 2020 года в США

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Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в интервью RT объяснил важность президентских выборов 2020 года в США.
Адвокат Трампа объяснил важность президентских выборов 2020 года в США
  • Reuters

Он рассказал, почему заявлял, что нынешние выборы президента Соединённых Штатов являются «самыми важными на его памяти». 

«Потому что два кандидата планируют вести страну в совершенно разных направлениях», — заявил Джулиани.

По его словам, курс Трампа — свободное предпринимательство и рост экономики. Джулиани считает, что Трамп «одержит неожиданную победу».

Также Джулиани заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США.

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