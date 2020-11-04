СМИ: Байден лидирует в ключевом штате Флорида по итогам подсчёта 52% голосов

Первые участки закрываются на выборах в США

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Первые участки на выборах президента США закрываются в штатах Индиана и Кентукки в 18:00 по местному времени (в 2:00 по московскому времени).
Первые участки закрываются на выборах в США
  • Reuters

В 3:00 по московскому времени закроются участки в 7 штатах, включая важные для результатов выборов Флориду и Джорджию. Также закроются участки в штатах Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы.

Во вторник, 3 ноября, в США проходит голосование на президентских выборах. Основная борьба пойдёт между кандидатом от Республиканской партии, действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

RT ведёт текстовую трансляцию событий вокруг выборов в США.

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