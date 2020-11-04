Первые участки закрываются на выборах в США
- Reuters
В 3:00 по московскому времени закроются участки в 7 штатах, включая важные для результатов выборов Флориду и Джорджию. Также закроются участки в штатах Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы.
Во вторник, 3 ноября, в США проходит голосование на президентских выборах. Основная борьба пойдёт между кандидатом от Республиканской партии, действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом.
RT ведёт текстовую трансляцию событий вокруг выборов в США.