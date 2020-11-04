США предложили Австрии помощь в связи с терактом в Вене

Соединённые Штаты предложили Австрии помощь в связи с терактом, произошедшим в Вене. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, он провёл беседу с канцлером Австрии Себастьяном Курцом и выразил соболезнования от имени США.

«Я также сообщил, что Соединённые Штаты готовы помочь любым необходимым образом. Америка едина с Европой в борьбе с радикальным насильственным экстремизмом и терроризмом», — цитирует его РИА Новости.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти Австрии назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.