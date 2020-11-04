Экзит-полл: 13% на выборах президента в США голосуют впервые

На выборах президента США 13% избирателей голосуют впервые.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведённого телекомпанией CNN.

Соответственно, 87% голосуют уже не в первый раз.

Во вторник, 3 ноября, в США проходит голосование на президентских выборах. Основная борьба пойдёт между кандидатом от Республиканской партии, действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

RT ведёт текстовую трансляцию событий вокруг выборов в США.