Полиция Нью-Йорка обратилась к тем, кто хочет вызвать насилие

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Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты против результатов выборов в целях эскалации насилия.
Полиция Нью-Йорка обратилась к тем, кто хочет вызвать насилие
  • Reuters

«Я бы обратился к любому, кто хочет вызвать насилие и погромы — даже не пытайтесь. Мы знаем, кто вы. И вы будете арестованы», — приводит РИА Новости слова главы управления полиции Нью-Йорка Теренса Монахана.

По его словам, ночью в Нью-Йорке и в ближайшие дни будут наготове тысячи дополнительных сотрудников.

Он отметил, что на данный момент в городе нет крупных инцидентов, связанных с безопасностью.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование в связи с поступлением избирателям телефонных звонков с призывами не участвовать в президентских выборах в США.

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