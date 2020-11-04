В Нью-Йорке расследуют звонки с призывами не голосовать на выборах

Генпрокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование в связи с поступлением избирателям телефонных звонков с призывами не участвовать в президентских выборах в США.

Об этом говорится в сообщении на сайте генпрокурора штата Летиции Джеймс.

«Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что её ведомство активно расследует данные о получении избирателями автоматизированных телефонных звонков, распространяющих дезинформацию и убеждающих оставаться дома в день выборов», — заявили в прокуратуре.

Также в заявлении подчёркивается, что попытки помешать избирателям являются незаконными и «внушают тревогу».

По словам генпрокурора штата, ведётся поиск организаторов автоматических звонков.

Ранее газета New York Post сообщила, что на выборах в США также выявили случаи голосования «мёртвых душ».