В Нью-Йорке расследуют звонки с призывами не голосовать на выборах
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте генпрокурора штата Летиции Джеймс.
«Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что её ведомство активно расследует данные о получении избирателями автоматизированных телефонных звонков, распространяющих дезинформацию и убеждающих оставаться дома в день выборов», — заявили в прокуратуре.
Также в заявлении подчёркивается, что попытки помешать избирателям являются незаконными и «внушают тревогу».
По словам генпрокурора штата, ведётся поиск организаторов автоматических звонков.
Ранее газета New York Post сообщила, что на выборах в США также выявили случаи голосования «мёртвых душ».