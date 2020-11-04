Оправданный в Милане украинец Маркив вышел на свободу
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Об этом в своём Facebook заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
«Виталий Маркив на свободе», — написала она.
Также украинский омбудсмен опубликовала фото с Маркивом.
Ранее апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива, имеющего гражданство Украины и Италии.
В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.
Маркив был задержан летом 2017 года в Болонье.