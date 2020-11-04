Оправданный в Милане украинец Маркив вышел на свободу

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Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, оправданный судом в Милане по делу о гибели в Донбассе в 2014 году итальянского репортёра Андреа Роккелли, вышел на свободу. 
Оправданный в Милане украинец Маркив вышел на свободу
  • © Mauro Voerzio / youtube.com

Об этом в своём Facebook заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Виталий Маркив на свободе», — написала она. 

Также украинский омбудсмен опубликовала фото с Маркивом. 

Ранее апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива, имеющего гражданство Украины и Италии. 

В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.

Маркив был задержан летом 2017 года в Болонье.

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