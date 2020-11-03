Посол России в Австрии: следственные мероприятия после теракта в Вене продолжаются

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Антитеррористическая операция и следственные мероприятия в Австрии после теракта в Вене продолжаются. Об этом RT рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Посол России в Австрии: следственные мероприятия после теракта в Вене продолжаются
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«Российское посольство состоит в тесном контакте с австрийскими властями. Австрийские партнёры действительно сообщили нам о нескольких задержаниях. Антитеррористическая операция продолжается, как продолжаются и следственные мероприятия австрийских органов безопасности, поэтому я считаю неуместным обнародовать потенциально чувствительную информацию», — сказал он.

Дипломат напомнил о телеграмме с выражением соболезнований, направленной российским лидером Владимиром Путиным.

«Россия всегда готова к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма». Мне также хотелось бы добавить, что терроризм не является проблемой, присущей только Евросоюзу», — добавил он.

Как отметил дипломат, России в её новейшей истории пришлось приобрести «опыт с радикализированными и готовыми к насилию элементами и структурами».

«Россия готова делиться этим опытом с западными партнёрами, так как терроризм — общая проблема, которую мы можем решить только вместе. Это и является нынешним фокусом всех наших контактов с австрийскими партнёрами в Министерстве иностранных дел и органах безопасности», — заключил он.

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября в разных местах города. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. 

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