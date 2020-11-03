Reuters: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в Вене, где накануне произошла стрельба. Об этом информирует агентство Reuters.

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека», — пишет агентство.

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября в разных местах города.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.

Как заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из стрелков был сторонником ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.