Reuters: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

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Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в Вене, где накануне произошла стрельба. Об этом информирует агентство Reuters.
Reuters: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене
  • Reuters

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека», — пишет агентство.

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября в разных местах города. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. 

Как заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из стрелков был сторонником ИГ

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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