Reuters: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене
- Reuters
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека», — пишет агентство.
Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября в разных местах города.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.
Как заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из стрелков был сторонником ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.