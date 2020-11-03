Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ряде колеблющихся штатов
- Reuters
Трансляция велась в эфире CBS.
«Я слышал, что мы хорошо ведём во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведём везде, это отлично», — сказал Трамп.
Ранее CNN сообщил о первых результатах голосования на американских президентских выборах в посёлке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.
Так, все пять проживающих в посёлке избирателей единогласно проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
При этом в соседнем населённом пункте Милсфилд 16 человек поддержали Трампа, а пятеро — Байдена.