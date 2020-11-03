Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ряде колеблющихся штатов

Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сотрудниками своего избирательного штаба в Вирджинии, заявил о лидерстве Республиканской партии США в ряде колеблющихся штатов.

Трансляция велась в эфире CBS.

«Я слышал, что мы хорошо ведём во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведём везде, это отлично», — сказал Трамп.

Ранее CNN сообщил о первых результатах голосования на американских президентских выборах в посёлке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Так, все пять проживающих в посёлке избирателей единогласно проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

При этом в соседнем населённом пункте Милсфилд 16 человек поддержали Трампа, а пятеро — Байдена.