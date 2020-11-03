Эрдоган заявил о более чем тысяче пострадавших при землетрясении в Турции

В результате землетрясения в турецком Измире погибли 110 человек, пострадали 1027. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«После землетрясения в Измире из-под завалов извлечены тела 110 погибших, пострадали 1027 человек», — приводит агентство Anadolu слова главы государства.

Эрдоган: После землетрясения в Измире из-под завалов извлечены тела 110 погибших, пострадали 1027 человек — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) November 3, 2020

Как отметил Эрдоган, после землетрясения в Измире из-под завалов живыми извлечены 107 человек.

Ранее сообщалось о 109 погибших в результате землетрясения в Турции.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к обрушениям зданий.

Позднее были задержаны девять человек, участвовавших в строительстве разрушенных зданий в Измире.