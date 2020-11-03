Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

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Канцлер Германии Ангела Меркель направила австрийскому коллеге Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Вене.
Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
  • Reuters

Текст телеграммы опубликован на сайте правительства ФРГ.

«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну», — говорится в тексте.

Меркель подчеркнула, что «это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с ещё большей энергией».

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате атаки пострадали 22 человека

2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Погибли четыре человека. Власти назвали атаку терактом

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