Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

Канцлер Германии Ангела Меркель направила австрийскому коллеге Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Вене.

Текст телеграммы опубликован на сайте правительства ФРГ.

«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну», — говорится в тексте.

Меркель подчеркнула, что «это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с ещё большей энергией».

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате атаки пострадали 22 человека.

2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Погибли четыре человека. Власти назвали атаку терактом.