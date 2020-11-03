Погибший при крушении катера в Анталье был директором школы в Татарстане

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Россиянин, погибший в результате опрокидывания катера у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, был директором школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.
Погибший при крушении катера в Анталье был директором школы в Татарстане
  • РИА Новости

«В Турции погиб директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Данияр Мухитов», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По его словам, Мухитов отдыхал в Турции с супругой.

3 ноября прогулочное судно с 32 туристами на борту, вышедшее в море с однодневной экскурсионной программой, село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. В результате поисково-спасательных работ в трюме катера было обнаружено тело россиянина 1983 года рождения.

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