Один россиянин погиб при крушении катера в Анталье

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Один россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья.
Один россиянин погиб при крушении катера в Анталье
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.

В российской дипмиссии отметили, что прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой.

«На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России… судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что жизнь остальных туристов вне опасности. Всем, кто получил травмы, оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Анталье перевернулся катер с туристами.

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