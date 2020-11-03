Генконсульство сообщило об утонувшей в турецкой Аланье россиянке

В турецкой Аланье туристка из России утонула в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«Подтверждаем смерть в результате утопления», — рассказали в дипмиссии.

Там отметили, что «все летальные случаи проверяются на коронавирус».

«В данном случае он не был подтверждён», — сообщили в консульстве.

Ранее стало известно, что россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов Аланьи.

В генеральном консульстве России сообщили, что прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России.

В ведомстве отметили, что судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло.