Генконсульство сообщило об утонувшей в турецкой Аланье россиянке

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В турецкой Аланье туристка из России утонула в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Анталье.
Генконсульство сообщило об утонувшей в турецкой Аланье россиянке
  • © РИА Новости / Михаил Фомичев

«Подтверждаем смерть в результате утопления», — рассказали в дипмиссии.

Там отметили, что «все летальные случаи проверяются на коронавирус».

«В данном случае он не был подтверждён», — сообщили в консульстве.

Ранее стало известно, что россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов Аланьи.

В генеральном консульстве России сообщили, что прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России.

В ведомстве отметили, что судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло.

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