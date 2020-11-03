Генконсульство сообщило об утонувшей в турецкой Аланье россиянке
- © РИА Новости / Михаил Фомичев
«Подтверждаем смерть в результате утопления», — рассказали в дипмиссии.
Там отметили, что «все летальные случаи проверяются на коронавирус».
«В данном случае он не был подтверждён», — сообщили в консульстве.
Ранее стало известно, что россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов Аланьи.
В генеральном консульстве России сообщили, что прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России.
В ведомстве отметили, что судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло.