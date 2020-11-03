Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина в Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина у берегов турецкой Аланьи.

«Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланьи, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших», — написал он в Twitter на русском языке.

Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в #Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2020

Как стало известно ранее, россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов Аланьи.

В генеральном консульстве России сообщили, что прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России.

В ведомстве отметили, что судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло.